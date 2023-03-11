Eskişehir'de AK Parti'nin yeni il başkanını belirleme sürecinde temayül yoklaması yapıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından 8'inci il başkanının belirlenmesi amacıyla temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılından bu yana il başkanlığı görevini yürüten Zihni Çalışkan'ın milletvekili aday adaylığı için istifasını sunmasının ardından il başkanlığı binasında temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Temayül yoklaması, AK Parti Sakarya Milletvekili ve İl Koordinatörü Çiğdem Erdoğan Atabek, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve teşkilat mensuplarının yoğun katılımlarıyla tamamlandı.

İl yönetimi, 14 ilçenin yönetimleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, eski il başkanları, kadın ve gençlik kollarının yer aldığı 518 kişilik listede yaklaşık 400 civarında oy kullanıldı. Oy verilen sandık, Teşkilat Başkanlığında açılacak ve çıkan sonuçlar Genel Merkez uhdesinde değerlendirilecek.

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