AK Parti milletvekilleri Avcı ve Günay'dan depremzedelere ziyaret

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Eskişehir'e gelen afetzede aileleri evlerinde ziyaret etti.

Avcı ve Günay; Gaziantep, Hatay ve Malatya'dan gelen depremzede ailelerin taleplerini dinleyip, bazı ihtiyaçları için girişimde bulundu.

Milletvekili Avcı, ziyarette, Eskişehir'de yaşayan vatandaşların depremzedelere kucak açtığını belirterek, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Sağlık, eğitim, barınma ve temel ihtiyaçlarınız devletimizin tüm kurumları tarafından karşılanacak şekilde çalışmalar yapılıyor. İnşallah sizler evlerinize döndüğünüzde orada gelip çayınızı içeriz." ifadelerini kullandı.

Günay ise asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin yaralarının birlikte sarılacağına değinerek, "İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi bir sene içinde tamamlanacak olan evlerinize, memleketinize geri döneceksiniz, o zamana kadar Eskişehir'imizin misafirisiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette AK Parti İl Teşkilatı yönetiminden Metin Tezişçi ve Merve Yılmaz da hazır bulundu.

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