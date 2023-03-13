Eskişehir'de hayvan pazarı şap hastalığıyla mücadele kapsamında geçici süreyle kapatıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü kararıyla ülke genelinde şap hastalığıyla mücadele kapsamında kapatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de son günlerde şap hastalığında görülen artış ve hastalığın büyükbaş hayvanlarda ağır seyretmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığının bir dizi karar aldığı hatırlatıldı.

Şap hastalığı nedeniyle Muttalip kara yolu 2'nci kilometrede bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nın aşılama kampanyası süresince kapatıldığı duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Büyükşehir Belediyesine gönderilen yazıda, 'Kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında, şap hastalığına duyarlı tüm hayvan hareketleri (il içi ve İl dışı) ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince durdurulmuş ve kampanya bitimine kadar ilimiz ruhsatlı Büyükşehir Belediyesi hayvan pazarı kapatılmıştır.' ifadelerine yer verildi."



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