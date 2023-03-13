TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya'nın annesi Akile Kaya hayatını kaybetti

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ESKİŞEHİR (AA) - TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya'nın annesi Akile Kaya (75) memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.



Akile Kaya'nın cenazesi, Seyitgazi ilçesindeki Kümbet Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, Kaya'nın ailesi, yakınları ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, TRT genel müdür yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, sanatçılar ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Kılınan namazın ardından Akile Kaya'nın cenazesi, Kümbet Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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