Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada İran uyruklu bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de İran uyruklu 52 yaşındaki bir kişiyi kavgada bıçakla öldürdükleri iddia edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Çalı Sokak'taki bir evde 11 Mart'ta İran uyruklu Reza Feyzi ile kağıt toplayıcılığı yapan şüpheliler Afganistan uyruklu Muhammed İsrar K, Zemar Z, R.K, Mohammad Baıs G. arasında "alacak verecek" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Reza Feyzi vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yeri ve bölgesindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüpheliler Afganistan uyruklu Muhammed İsrar K. (21), Zemar Z. (23), R.K. (16), Mohammad Baıs G. (20) ile bu kişilere yardım ettikleri iddia edilen Shah Ahmed N. (21) ve Sultan Sangarı M'yi (19) düzenlenen eş zamanlı operasyonda saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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