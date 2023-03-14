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AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı

AA

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi.

Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde partisinden aday adayı olmak amacıyla bir süre önce istifa eden AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, görevini parti genel merkezince il başkanlığına atanan Süleyman Reyhan'a devretti.

Parti binasında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Çalışkan, 2018 yılının temmuz ayından itibaren birlikte çalıştığı herkese desteklerinden dolayı teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, davanın neferi olarak aynı bilinç ve kararlılıkla, yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Çalışkan, "Vakit, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin istiklali için Türkiye yüzyılı vizyonunda 100 yıllık hayallerimizi ilmek ilmek dokuma örme vakti. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'ın tensipleriyle, AK Parti Eskişehir İl Başkanı olarak atanan değerli yol ve dava arkadaşım Süleyman Reyhan'a çıkmış olduğu bu kutlu yolda canı gönülden başarılar diliyorum. Eskişehir'imize hayırlı olmasını diliyorum. Görevimi de gönül rahatlığıyla huzur içinde tüm teşkilatlarımızın, sevgili başkanımızın arkasında olduğu bilinci ve inancıyla, bugün tek yürek 2023 davasını gözeterek biz olma günü olduğunu bilerek ve bu inançla çalışacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

İl Başkanlığı görevini devralan Süleyman Reyhan ise kendisini bir kez daha il başkanlığı görevine layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Mazlumlara sırdaş, gariplere yoldaş olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşkilatımızın her kademesinde yol arkadaşlığı yapmak benim için büyük bir onurdur." dedi.

AK Parti'de görev yapan tüm başkanların ve teşkilat üyelerinin millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldiğini kaydeden Reyhan, "Tüm dava arkadaşlarım teşkilatımızın her kademesinde aynı heyecanla ve samimiyetle çalışmaktadır. Biz her daim ayakta kalmamızı ve şahlanışa geçmemizi buna bağlıyoruz. Bizim aramıza fitne tohumları saçmaya çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. AK Parti'ye gönül vermiş teşkilat üyelerimiz arasında AK dava için hizmette ve hayırda yarış vardır. Hangi kademede olursa olsun samimiyetle ve gayretle çalışmak vardır." dedi.

2023 yılının Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacağını söyleyen Reyhan, "2023 hedeflerimizle bütünleşen bu seçim dönemini milletimizin geleceği için yeni bir dönüştürmenin peşindeyiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkemizi dünyanın en güçlü devletleri seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği vizyon doğrultusunda var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.

Reyhan, il başkanlığı görevini teslim aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnşallah en kısa süre içinde genel merkezimizin usul ve yöntemleri çerçevesinde bir an önce yönetim kurullarımızı oluşturacağız ve inşallah hızlıca seçim çalışmalarına başlayacağız. Şu anda merkez ilçelerimiz de başkanlarımız görevlerinden ayrıldılar. İnşallah merkez ilçe başkanlarımızın da en yakın sürede temayüllerini gerçekleştirip aynı şekilde bu göreve gelecek olan arkadaşlarımızı da genel merkezimizle istişare şeklinde belirleyip yolumuza devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından İl Başkanı Reyhan'a Çalışkan tarafından çiçek takdim edildi.

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