ESOGÜ'de depremzede çocuklar ve ergenlik çağındakilere yönelik "Afet Psikiyatrisi Polikliniği" hizmete girdi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından depremden ruhsal açıdan etkilenen çocuk ve ergenlere yönelik randevusuz "Afet Psikiyatrisi Polikliniği" hizmeti verildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Saniye Tülin Fidan, 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin doğrudan ve dolaylı olarak herkesi ruhsal açıdan etkilediğini belirtti.

Travmatik olaylar sonrasında, çocuk ve ergenlerde stres belirtilerinin ortaya çıkabileceğini ama vakaların büyük bölümünde dayanıklılık olarak adlandırılan esneklik, uyum sağlama ve hayata devam etme görüldüğünü kaydeden Fidan, "Bazı çocuk ve ergenlerde ise yaşanan travmanın sağlıklı işlenmesi ile birlikte ruhsal anlamda kişinin eski haline göre ruhsal açıdan daha güçlü olması, travma ile birlikte büyüme söz konusudur. Travma sonrası gelişen stres belirtileri aşırı korku, dehşet duygusu ve çaresizlik hissidir. Travmatik olaydan sonraki bir ay içinde başlayan, bazılarında yıllar sonra ortay çıkabilen, bireyin, çocuk ve ergenin günlük ve sosyal işlevselliğini olumsuz etkileyen, travmayı yeniden yaşama, kaçınma, aşırı uyarılmışlık, uyku, iştah, bellek bozuklukları, 6 yaş altı çocuklarda oyunlarda gözlenen travmatik izler ve korkulu rüyalar vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Deprem sonrasında ailelerin bir bütün olarak ele alındığını dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:

"Çocuklar travmatik bir olay yaşadıklarında tüm aile bundan etkilenir. Çoğu zaman aile üyeleri olayla ilgili farklı deneyimlere ve travmatik olaya karşı farklı duygusal tepkilere sahiptir. Birbirlerinin olayla ilgili deneyimlerini tanımak ve olası korku, çaresizlik, öfke ve hatta çocukları travmatik bir deneyimden koruyamamaktan kaynaklanan suçluluk duygularıyla baş etmelerine yardımcı olmak, bir ailenin duygusal iyileşmesinin önemli bir bileşenidir. Bu vesile ile ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı olarak Üniversitemiz Hastanesi bünyesinde, tüm öğretim üyelerimiz ve asistanlarımızla birlikte depremden ruhsal açıdan etkilenen çocuk ve ergenlere yönelik randevusuz Afet Psikiyatrisi Polikliniği hizmeti vermekte olduğumuzu hatırlatıyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.