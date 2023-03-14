GÜNCELLEME - Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada İran uyruklu kişiyi öldürdüğü iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de İran uyruklu kişiyi çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 yabancı uyrukludan 4'ü tutuklandı.

Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Çalı Sokak'taki bir evde 11 Mart'ta İran uyruklu Reza Feyzi (52) ile kağıt toplayıcılığı yapan şüpheliler Afganistan uyruklu Muhammed İsrar K, Zemar Z, R.K, Mohammad Baıs G. arasında "alacak verecek" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan kavgada Reza Feyzi bıçaklanarak öldürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yeri ve bölgesindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüpheliler Muhammed İsrar K. (21), Zemar Z. (23), R.K. (16), Mohammad Baıs G. (20) ile bu kişilere yardım ettikleri öne sürülen Shah Ahmed N. (21) ve Sultan Sangarı M'yi (19) düzenlenen eş zamanlı operasyonla saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Muhammed İsrar K, Zemar Z, R.K. ile Mohammad Baıs G. tutuklandı. Shah Ahmed N. ve Sultan Sangarı M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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