Eskişehir'de uluslararası öğrenciler depremzedeler için bağışta bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi'nde (AÜ) öğrenim gören uluslararası öğrencilerin Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler için AFAD'a nakdi bağışta bulunduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversitenin bütün imkanlarını seferber ederek yardım çalışmalarını sürdürmeye devam ettiği belirtildi.

Hassasiyetle yürütülen çalışmalara AÜ'nün uluslararası öğrencilerinin de katkı gösterdiği kaydedilen açıklamada, "Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencisi Pakistanlı Waheed Qureshi, arkadaşları ile birlikte topladığı nakdi yardımı AFAD'a bağışladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, doktora öğrencisi Waheed Qureshi'nin AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile bir araya geldiği ve Erdal'ın, Qureshi'ye teşekkür sertifikası takdim ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi'nin ilk gününden itibaren deprem bölgesine aktif bir şekilde sürekli yardım çalışmasında bulunduğunu ifade ederek, "Pakistan ve Türkiye, kötü zamanlarında birbirlerinin yanında olmuş kardeş ülkelerdir. Pakistanlı Waheed Qureshi ve arkadaşlarına bu desteklerinden dolayı şükranlarımı iletiyorum." dedi.

AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı öğrencisi Waheed Qureshi ise yaşanan deprem felaketi sonucunda tüm Pakistan halkının hüzünlü olduğuna dikkati çekti.

Qureshi, Türkiye'nin her zaman Pakistan halkının yanında olduğunu vurgulayarak, "2005 yılında Pakistan'da gerçekleşen 7,6 büyüklüğünde deprem 70 bin insanın canına mal oldu. Kardeş ülke Türkiye her zamanki gibi yardımımıza hemen koştu. Biz bu desteği asla unutmadık. Pakistanlı arkadaşlarımız ile birlikte depremzede kardeşlerimize sevgi ve samimi duygularımızın bir simgesi olarak 15 bin 170 lira destek topladık. Bu bağış, bizim duygularımızı ve ortak acıyı paylaştığımızı gösteren bir simgedir." ifadesini kullandı.

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