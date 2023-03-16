Eskişehir'de misafir edilen depremzede çocuklar için resim etkinliği düzenlendi

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ESKİŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenerek geldikleri Eskişehir'de kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhaneleri ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarına yerleştirilen depremzedelerin çocuklarına yönelik resim etkinliği yapıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen çocukların travmatik etkileri üzerlerinden atabilmeleri için Eskişehir Polisevi'nde barınan ailelerin çocuklarının katılımıyla resim, hikaye ve oyun etkinlikleri gerçekleştirildi.



Çocuk Görüşme Merkezi'nde ressam Çağdaş İlim, Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünde görevli psikolog ve sosyal çalışmacılar ile bir araya gelen çocuklar, kendileri için özel hazırlanan tuvalleri renklendirdi. Sosyal çalışmacı ve psikologların anlattıkları hikayeleri dinleyen çocuklar, görüşme merkezinde bulunan oyuncaklarla vakit geçirdi.



Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı ve İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Özel de aileler ve çocuklarıyla bir araya gelerek sohbet etti.

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