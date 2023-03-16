AÜ'den depremin psikolojik etkilerine yönelik destek platformu

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından geliştirilen "Kendi Kendine Yardım Destek Platformu"nun depremin psikolojik etkileri ile baş edebilmek için ihtiyaç hisseden herkese psikolojik yardım alma imkanı sunduğu bildirildi.



Üniversiteden yapılan açıklamada, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) desteği ile hazırlanan ve giderek yaygınlaşan bir destek türü haline gelen "Kendi Kendine Yardım Destek Platformu"nun, bilişsel davranışçı terapi çerçevesinde etkinliği kanıtlanmış yöntemleri tamamen ücretsiz olarak sunduğu belirtildi.



Depresif duygudurum, kaygı ve stres ile başa çıkma olmak üzere üç modül içeriğinin yer aldığı platformun zamandan ve mekandan bağımsız olarak depremin etkilerini azaltmaya yönelik kullanıcılara destek sağladığı kaydedildi.

Açıklamada "Kendi Kendine Yardım Destek Platformu"ndaki modüllerde, bilgilendirici metinler, animasyonlar ve bireysel olarak çalışabilecek etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış tekniklere ilişkin materyaller yer aldığı ifade edilerek, "Bu doğrultuda kullanıcılardan mevcut içeriği ve örnekleri deprem felaketi bağlamında düşünerek ihtiyaçlarına yönelik modüldeki etkinlikleri gerçekleştirmesi bekleniyor. Ruh sağlığı açısından bir destek aracı niteliğinde olan bu platformla kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına yönelik kendi kendilerine çevrim içi yardım sağlayabiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda platform üzerinden ilgili uzmana mesaj göndererek sorularını sorabiliyor. Uzmanlar ise depresif duygudurum, kaygı ve stres belirtilerinin yoğun biçimde yaşandığının fark edilmesi durumunda en yakın bir ruh sağlığı uzmanından yardım alınmasını öneriyor." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, platformun örnek bir uygulama olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"AÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezimiz (PDRM) yüz yüze yardım hizmetini sürdürmenin yanı sıra çevrim içi psikolojik danışma hizmetleri de veriyor. Kendi Kendine Yardım Destek Platformu'nu pandemi döneminde uygulamaya koyduk. Şimdi platformumuz depremden etkilenen vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm ülkemize hizmet verecek altyapıya kavuşturduk. Dileyen herkesin yararlanabileceği platformumuz, psikolojik problemler kronik hale gelmeden kullanıcılara koruyucu ve önleyici destekler sunacak."

Proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Özer ise platformun dünyada giderek yaygınlaştığını belirterek, "Deprem başta olmak üzere doğal afetlerin sadece fizyolojik etkileri değil, toplumsal ve psikolojik etkileri de var. Biz platformumuzda üç farklı temel problem alanına yönelik destek hizmetleri sunuyoruz. Çevrim içi platform aracılığıyla her yaştan ve her şehirden kullanıcılar psikososyal destek alabiliyor. Sistemde sürekli olarak güncellemeler yapıyor ve yeni problem alanları üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca "https://kendikendineyardim.anadolu.edu.tr/" adresinden dileyen herkes ücretsiz olarak destek alabileceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.