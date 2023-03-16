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ESKİŞEHİR (AA) - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) "gençlere tablet" kampanyasına destek olarak bölgede sınava girecek öğrenciler için 3 bin tablet bilgisayar bağışladığı bildirildi.

TEI'den yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından hızla harekete geçen şirketin, arama ve kurtarma çalışmalarına katılmaları ve afet bölgesindeki yardımların ulaştırılması konusunda çalışmalara destek vermek için ekiplerini bölgeye yönlendirdiği belirtildi.

Temel ihtiyaç maddeleri içeren 7 tır ve bir kamyondan oluşan ayni yardımlarını bölgeye ulaştıran TEI'nin ayrıca şirket bünyesinde düzenlediği kampanyayla nakdi yardımlarını AFAD'a ilettiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Eskişehir genelinde düzenlenen ilaç temini kampanyasına destek veren TEI, depremlerden sonra Eskişehir'e gelen depremzede çocuklar için oyuncak, kırtasiye malzemesi ve kitap kampanyası düzenlemişti. TEI çalışanları ayrıca düzenlenen kan bağışı kampanyasıyla Kızılay'ın stoklarına destek olmuştu. Geçtiğimiz hafta, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bölgedeki kadınların ihtiyaçlarına yönelik olarak Hatay'a kadın hijyen kitleri gönderen TEI, depremzedeler için iki tır da gıda kolisi yardımında bulunacağını açıklamıştı. Bölgede ihtiyaç duyulan konteynır kent kurulumlarına da destek sağlayacak şirket, son olarak, bu sene lise ve üniversite sınavına girecek öğrencilere destek sağlamak adına başlatılan gençlere tablet kampanyasına katılarak, Milli Eğitim Bakanlığına 3 bin tablet bağışladı."

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