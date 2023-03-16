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Eskişehir'de yeğenini öldürdüğü iddia edilen sanık ve 2 arkadaşı hakim karşısında

AA

Eskişehir'de, boşanma aşamasındaki eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla yeğenini tabancayla öldürdüğü öne sürülen kişinin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir'de yeğenini öldürdüğü iddia edilen sanık ve 2 arkadaşı hakim karşısında

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, boşanma aşamasındaki eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla yeğenini tabancayla öldürdüğü öne sürülen kişinin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nurullah K, tutuksuz sanıklar Süleyman G, Tuncay S. ile taraf avukatları ve maktul Heybettullah K'nin yakınları katıldı.

Kimlik tespiti sonrası savunması alınan Nurullah K, boşanma aşamasına gelmeden önce eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini iddia etti.

Hayatını kaybeden Heybettullah K'nin Eskişehir'de okuduğunu ifade eden Nurullah K, şunları söyledi:

"Eskişehir'e geldim. Kendisine boşanma aşamasında olduğum eşimle ilgili cinsel içerikli videolar hakkında bilgisinin olup olmadığını sorduğumda o kişinin kendisi olmadığını söyledi. Ben de onu Bursa'ya götürüp eşimle yüzleştirmek istedim ve arabaya bindik. Maktul, trafik ışıklarında arabadan fırladı ve kaçarken 'eşin ahlaksız bir kadınsa ben ne yapayım, erkeksen git onu vur' dedi. Ben de yanımdaki ruhsatsız silahla onu durdurmak için yere doğru 8-9 el ateş ettim. Maktulü hedef almadım. Yere düştüğünü görünce arabaya binip kaçtım. Bursa yolunda bir petrolde durdum ve elimi yüzümü yıkadım. Eşimin dayısı beni aradı ve beni öldüreceğini söyledi. Ben de 'sen zahmet etme, ben gelirim' dedim ve konum atmasını istedim. Telefonumun şarjı az olduğu için gelen konumu Bursa'daki arkadaşıma gönderdim ve beni almasını istedim. Sonra o da arkadaşı ile gelmiş. Biz yoldayken uygulama noktasında yakalandık. Eşimi öldürmek gibi bir niyetim yoktu."

Söz alan sanıklar Süleyman G. ile Tuncay S. de Nurullah K'nin arkadaşları olduğunu ancak olayla ilgilerinin olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Nurullah K'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Diyarbakır'da yaşayan Nurullah K. (32) 10 Ağustos 2022 gecesi, boşanma aşamasındaki eşi E.K. (21) ile ilişkisi olduğu iddiasıyla Eskişehir'de öğrenci olan yeğeni Heybettullah K'yi (23) Vişnelik Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde tabancayla vurarak öldürmüştü.

Bursa-İnegöl kara yolu uygulama noktasında polislerce durdurulan araçtan gözaltına alınan zanlı Nurullah K. tutuklanmış, araçtaki arkadaşları Süleyman G. ile Tuncay S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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