ESOGÜ'de depremzedeler yararına kermes düzenlendi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenlere destek olmak amacıyla "Yaralarımızı Birlikte Sarıyoruz" temalı kermes düzenlendiği bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılan kermesin ilk gününde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ve beraberindekilerin stantları gezdiği belirtildi.

Açıklamada, bugün akşama kadar sürecek kermesin tüm gelirinin AFAD tarafından depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına bağışlanacağı duyuruldu.

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