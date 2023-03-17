Eskişehir'de başörtülü depremzede öğrencinin özel okula kaydedilmediği iddiasına soruşturma

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ESKİŞEHİR (AA) - Hatay'dan Eskişehir'e gelen depremzede öğrencinin başörtülü olduğu gerekçesiyle özel okula kaydının yapılmadığı iddiasına yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

Hatay'da 9. sınıfa giden lise öğrencisi T.İ, depremin ardından ailesiyle Eskişehir'e geldi. Kaldıkları evin yakınındaki özel okula ailesiyle kayıt için giden öğrencinin bu talebinin, başörtülü olduğu gerekçesiyle geri çevrildiği öne sürüldü.

Ailenin başvurusu üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce konuya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) üyeleri adına açıklama yapan Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar, okul yöneticilerinden kamuoyunu aydınlatıcı açıklama beklediklerini belirtti.



Akar, "Evrensel insan haklarını ve eğitim hakkını çiğneyen, Anayasamızda yer alan 'eğitim ve öğretim hakkı'na açıkça karşı gelen şüpheliler hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna başvuruda bulunduk." dedi.

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