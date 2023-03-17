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AKPM Üyesi Günay, Fas'taki komite toplantısında üyeleri depremlerle ilgili bilgilendirdi

AA

AKPM Üyesi Günay, Fas'taki komite toplantısında üyeleri depremlerle ilgili bilgilendirdi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Prof. Dr. Emine Nur Günay, Fas'ta yapılan Siyasi İşler Komitesi Toplantısı'nda, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı etkisine dikkati çekti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda parlamenterlere seslenen AKPM Üyesi Günay, Türkiye'de yaşanan deprem felaketiyle alakalı güncel bilgileri Avrupalı meslektaşları ile paylaştı.

Depremin etkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem felaketi 130 atom bombasının gücüne eş değerdi. Deprem 10 ili yerle bir etti ve 110 bin kilometrekarelik bir alanı etkileyen iki büyük depremin birçok Avrupa ülkesinden daha büyük bir alanı etkilediği ortaya çıktı. Deprem alanı Danimarka, İsviçre ve Hollanda'nın yüz ölçümünün yaklaşık 3 katı, Portekiz veya Macaristan veya Avusturya veya Bulgaristan'ın yüz ölçümünden daha büyük ve İngiltere'nin yüz ölçümüne yakın. Depremden etkilenen insan sayısı neredeyse 15 milyona ulaşmıştır. Bu rakam Belçika, Yunanistan, Avusturya, Macaristan gibi 28 ülkenin nüfusundan daha fazlaydı."

Günay, arama kurtarma ekipleri, sağlık personeli ve mali destekler dahil olmak üzere taziyelerini ileten ve yardımda bulunan herkese Türkiye adına teşekkürlerini sundu.

Bu zor zamanlarda gösterilen dayanışmanın, Türkiye tarafından derinden takdir edildiğini vurgulayan Günay, şu ifadeleri kullandı:

"110'dan fazla ülke ve 16 uluslararası kuruluş, deprem mağdurlarına destek sözü vermiştir. Zor zamanlarımızda gösterilen bu insani destek için minnettarız. Umarız hiçbir ulus böylesine yıkıcı doğal afetlerle karşılaşmaz. Depremin hemen ardından hükümet iki önemli adım attı. Birincisi, bu 10 ilin yeniden inşasını hedefleyen 'ihya ve inşa' programı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir yıl içinde 319 bin konutun toplamda ise 650 bin konutun yeniden inşa edileceği ve vatandaşlara verileceği sözünü verdi. İkincisi, Türkiye genelinde sadece deprem değil, her türlü doğal afete karşı hazırlıklı olmayı ve riski en aza indirmeyi amaçlayan 'Ulusal Risk Kalkanı Kurulu' kuruldu."

Açıklamada görüşlerine yer verilen "Doğal Afetleri Önleme ve Afetlere Hazırlanmak" konulu raporun raportörü Belçikalı parlamenter Simon Moutquin ise Türkiye'nin sadece Avrupa Konseyi üyesi değil aynı zamanda ailenin bir parçası olduğunu belirtti.

Bundan dolayı konuya yaklaşılırken Türkiye'nin "aile üyesi" olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Moutquin, "Ama ne yazık ki uluslararası kamuoyu yeteri kadar bu konuyu konuşmadı. Haiti'deki felaket veya Almanya'daki sel felaketi kadar konuşulmadı. Halbuki bu felaketten çok büyük bir kesim etkilendi ve etkileri uzun süreli olacak. Bu konuyu gündemimizden ayırmamamız gerekiyor. Bu konu özellikle uluslararası basında daha fazla yer bulmalı ve gelecekte de neler yapılabileceği konuşulmalı, değerlendirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

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