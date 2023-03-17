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İnönü'de 582 dekar mera alanı ıslah edilecek

AA

İnönü'de 582 dekar mera alanı ıslah edilecek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde, üreticilerin desteklenmesi amacıyla "İnönü Merkez Mahalleleri Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında yem bitkisi tohum teslim töreni düzenlendiği bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca finanse edilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen projeyle ıslah edilecek 582 mera alanında otlatma baskısını azaltmak ve bu süreçte ilgili bölgede hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin kaba yem açığını kapatmak için yem bitkisi tohumu dağıtıldığı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile beraber yem bitkisi tohum teslim törenine katıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projeyle 2023-2025 yıllarında İnönü merkez mahallerinde bulunan toplamda 582 merada hakim duruma gelen, hayvanların faydalanabileceği yararlı otları baskılayarak meranın verimini düşüren istilacı bitkiler uzaklaştırılacak ve mera alanında gübreleme işlemi uygulanacaktır. Bunun yanı sıra mevcut meradan faydalanan hayvanların refahını gözeterek suya daha kolay ulaşmalarını sağlamak ve dolayısıyla verimlerini arttırmak amacıyla ihtiyacı kadar hayvan suluğu yapılacaktır. Buna ilaveten bu süreçte meradaki otlatma baskısını azaltmak ve meradan faydalanan çiftçinin kaba yem açığını kapatmak adına yöre çiftçisine yem bitkisi tohumu desteği verilecektir. Yapılan bu işlemlerle meranın veriminin arttırılması, korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir."

Açıklamada, yıl içinde mevcut meradan faydalanan 45 çiftçiye 45 torba yem bitkisi tohumu desteği verilerek bu çiftçilere ait 270 tarım arazisinin değerlendirilmesi ve bu arazilerden yaklaşık 2 milyon kilogram mısır silajı üretilmesi planlandığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, bu mahallelerde 214 çiftçi eliyle yetiştirilen 214'ü mandalardan oluşan toplamda 1342 büyükbaş ve 8 bin 338 küçükbaş hayvanın kaba yem ihtiyacının önemli bir kısmının bu meralardan karşılanacağı duyuruldu.

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