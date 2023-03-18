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Felçli kocasının yerine kahvehane işleten kadın iki yıldır ocakçılık yapıyor

AA

Felçli kocasının yerine kahvehane işleten kadın iki yıldır ocakçılık yapıyor

ESKİŞEHİR (AA) - ATAHAN GEZER - Eskişehir'de kahvehane sahibi eşi felç geçirdiği için çalışamaz duruma gelince işleri devralan iki çocuk annesi kadın, kazancıyla ailesine bakıyor.

Tepebaşı ilçesindeki Yeşiltepe Mahallesi'nde 11 yıl kahvehane işleten 56 yaşındaki Mehmet Baş, iki yıl önce felç geçirdi. Baş, 6 ay yatağa bağımlı kaldığı tedavi sürecinde yürüme yeteneğini yeniden kazandı.

Eşi çalışamaz duruma gelince ailesini geçindirmek için ocağın başına geçen 49 yaşındaki Hamide Baş, iki senedir iş yerini her sabah saat 09.00'da açıyor. Çalışanıyla müşterilerine çay, kahve ve meşrubat servisi yapan Baş, geç saatlere kadar kahvehanesini açık tutuyor.

Hamide Baş, AA muhabirine, eşi Mehmet Baş'ın felç geçirmesiyle ailece zor bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Eşinin 40 gün hastanede tedavi gördüğünü belirten Baş, "6 ay boyunca da yürüyemedi. Önceden özel firmalarda çalışmıştım fakat ailem için burayı işletmeye başladım. Özellikle gündüzleri yoğun oluyor. Ayakta durmak zorunda olduğumuz için işimizin başındayız. Olumlu dönüşler aldım. İnsanlar 'Başkası olsa yapamazdı' dediler." ifadesini kullandı.

Baş, eşi ve kayınvalidesiyle hayat mücadelesi verdiklerini, biri 31, diğeri 29 yaşında olan iki kızının ise Kütahya'da yaşadığını dile getirdi.

- Kadın muhtar ve müşterilerden işletmeciye övgü

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz de Hamide Baş'ın kadınlara örnek olduğunu vurguladı.

Kadınların yapamayacağı işin olmadığını kaydeden Açıkgöz, "Hayat şartları herkese her işi yaptırıyor. Yeter ki ahlaklı, kaliteli ve düzgün hizmet versin. Kendisi adına çok mutlu oldum. Bu yükün altından kalktı. Kahvehanenin kalitesi yükseldi. Artık herkes konuşmasına dikkat ediyor. İyi ki var." dedi.

Müşterilerden İlhami Iza, kadın işletmeci olduğu için müşterilerin daha dikkatli davrandığını anlattı.

Hamdi Pehlivan ise Baş'ın işletmesinde müşteriler olarak kibarlaştıklarını, konuşma ve davranışlarında dikkatli olduklarını ifade etti.

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