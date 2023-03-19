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Eskişehir Sanayi Odasınca "2023 Ekonomik Durum ve Beklenti Raporu" hazırlandı

AA

Eskişehir Sanayi Odasınca "2023 Ekonomik Durum ve Beklenti Raporu" hazırlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odasının (ESO) üye firmalar, meclis üyeleri ve meslek komitelerinin katkılarıyla hazırladığı "2023 Ekonomik Durum ve Beklenti Raporu" yayımlandı.

ESO'dan yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılının ekonomik zaferle taçlandırılması ümidiyle hazırlanan raporda hem Eskişehir sanayisinin ihtiyaçları hem de güncel ekonomik gelişmeler dahilinde üyelerin beklentilerini ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Ekonomik Beklentiler", "Finansmana Erişim", "Altyapı", "İhracat", "Nitelikli İnsan Kaynağı" ve "Mevzuat" olmak üzere 6 ana başlık altında toplanan sorun ve çözüm önerilerinin yer aldığı raporda Eskişehir sanayisi için bir gelecek vizyonunun çizilmeye çalışıldığını aktardı.

Raporda, yurt içi ekonomik görünümün 2023 yılında daha istikrarlı olması için piyasadaki ana beklentilerin güçlü iletişim, güven ve fiyat istikrarının tesis edilmesi koşullarıyla sağlanması gerektiğinin belirtildiği bilgisini veren Kesikbaş, "Eskişehir'de yaşanabilir, ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir yatırım iklimi dikkat çekmektedir. Üretmeye, büyümeye, yatırıma, gelişmeye, paylaşmaya hazır bir Eskişehir, geleceğe güvenle bakmak istemektedir. Eskişehir sahip olduğu mevcut potansiyel ve kabiliyetlerle, doğru bir strateji ile yönetilerek, geleceğe ve nitelikli üretimin merkezi olmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu rapora ESO'nun web sitesinden ulaşılabiliyor.

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