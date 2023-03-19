Anadolu Üniversitesi, Hatay'da depremzede çocuklara destek oluyor

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da depremzede çocuklar için etkinlik alanı oluşturdu.
Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi depremin psikolojik etkilerini hafifletmek için depremzedelere yönelik çalışmalar yürütüyor.
Hatay'ın Belen ilçesinde üniversite tarafından kurulan "Anadolu Mutfağı" günlük 10 bin kişiye sıcak yemek servisi sağlıyor. Belen Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda oluşturulan "Anadolu Etkinlik Alanı" ise depremzede çocuklar için faaliyetlerine başladı.
Bu kapsamda etkinlik alanında çocuklar çeşitli eğitici öğretici faaliyetlere katılıp, bireysel ve toplu oyunlar oynuyor ve film gösterimlerine dahil oluyor. Alanda, depremden zarar gören çocuklara yardımcı olunması ve depremin yıkıcı psikolojik etkilerine karşı korunması hedefleniyor.