Eskişehir'de "Hentbol İle +1 Projesi"nin tanıtımı yapıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Hentbol Federasyonu ve Türkiye Down Sendromu Derneği'nin iş birliğiyle 8-12 yaş aralığındaki down sendromlu çocuklara hentbol aracılığıyla sporda fırsat eşitliği sağlamak için başlatılan "Hentbol İle +1 Projesi" tanıtıldı.

Odunpazarı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen projenin tanıtım ve protokol imza töreninde konuşan Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, hentbolla birlikte down sendromlu çocukların ve ailelerinin hayatlarında adeta farklı kapılar açılacağını söyledi.

Projenin her vatandaşı sporla buluşturmada örnek olacağını anlatan Kılıç, "Hentbol İle +1" adlı projeyi ülke geneline yaymak istediklerinin altını çizdi.

Türkiye Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Fulya Ekmen de 8-12 yaş aralığındaki down sendromlu hentbolla tanıştırıp, motor becerilerinin gelişmesini amaçladıkları projeyi çok iyi yerlere taşıyacaklarını belirterek, söz konusu projeyi farklı illere de yaymak istediklerini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy ise 6 sürecek projenin sonunda çocukların gelişimiyle ilgili ailelerin bilgilendirileceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından projeye katılan down sendromlu çocuklar ile aileleri fotoğraf çektirdi.

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