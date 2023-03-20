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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi senfoni orkestrasından depremzedeler yararına konser

AA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi senfoni orkestrasından depremzedeler yararına konser

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi senfoni orkestrası, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler yararına düzenlenen konserlerine devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konser, dinleyicilerden ilgi gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, orkestra şefliğini Portekizli şef Jose Ferreira Lobo'nun yaptığı konserde Türk keman virtüözü Cihat Aşkın ise solist olarak yer aldığı belirtildi.

Sanatçı Aşkın, yaptığı değerlendirmede, konserin, deprem sonrasında yapılan arama kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katılan İspanya ve Portekizli ekiplerine teşekkür mahiyetinde olduğunu belirterek, dinleyicilere Eskişehir'deki depremzedelere yardımlarından dolayı teşekkür etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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