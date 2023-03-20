Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aydın Ünlüce hayatını kaybetti

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aydın Ünlüce, son yolculuğuna uğurlandı.

Aynı zamanda avukat olan Ünlüce'nin cenazesi, Eskişehir Adalet Sarayı ve Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törenlerin ardından Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii Külliyesi'ne getirildi.

Cenaze törenine, Aydın Ünlüce'nin ailesi, yakınları ile Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, bürokratlar, siyasi parti temsilcileri, sanatçılar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ünlüce'nin cenazesi, kılınan namazın ardından, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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