AK Parti'de Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin yeni başkanları atandı

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı.



AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Odunpazarı İlçe Başkanlığı'na Ümit Sezer, Tepebaşı İlçe Başkanlığı'na Emre Aydın atanmıştır. Başkanlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Bugüne kadar göstermiş oldukları özverili çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı Ali Acar ve Hakan Çizmelioğlu başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Şehrimize hayırlı olsun."

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