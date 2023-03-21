Togg'un ön siparişe açılması Eskişehir'de biblo üreten cam sanatçılarının işlerini artırdı

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ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı aracı Togg'un ön siparişe sunulmasıyla, Eskişehir'de camdan çeşitli Togg bibloları yapan ustaların işleri yoğunlaştı.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'ndeki atölyede cam sanatçıları Ahmet Geçili ve eşi Dilşad Geçili ile arkadaşları Taha Yoldaş, 7 yıldır Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki esnaf için cam figürler yapıp satıyor.

Sanatçılar, camdan çeşitli boyutlarda Togg figürleri ile ilk yerli otomobil Devrim'in biblosunun yanı sıra farklı ürünler de yapıyor.

Togg'un ön siparişe sunulmasının ardından yerli otomobilin figürlerine ilginin artması üzerine cam sanatçıları, siparişlere yetişmek için iş yerlerine CNC tezgahı aldı.

Ahmet Geçili, AA muhabirine, ortakları Taha Yoldaş'ın yaptığı Devrim ve Togg'un C segmenti SUV modelinin işlendiği biblonun, 29 Ekim 2022'de Togg'un Gemlik Kampüsü'nün açılışında Devrim'in kaputunun üzerinde sergilendiğini hatırlattı.

Togg'un ön siparişe sunulmasının ardından bu aracın camdan biblolarına ilginin artırdığını belirten Geçili, "Siparişlerimizi sıraya sokmaya mecbur kaldık. Artan taleplerden dolayı kol gücümüz camları kesmeye yetmemeye başladı. Bu nedenle bir CNC makinesi aldık. Bu makine elmasla yaptığımız çizimi birebir yapıyor ama geri kalan tüm işçilik bize ait. Biz Togg'un ilk çıkan modelini yapıyoruz ama taleplere göre diğer modellerin de yapımına başlayacağız." diye konuştu.

- "Gemlik" ve "Pamukkale" renklerinde de biblo üretecekler

Geçili, cam işçiliğinin ciddi emek gerektirdiğine değinerek, bir Togg biblosu yapımının yarım gün sürdüğünü bildirdi.

Tamamen yerli üretim yaptıklarını anlatan Geçili, "Türkiye malı camlarımızı Denizli'den aldığımız boyalarla renklendiriyoruz. Bunları elmasla keserek şekillendiriyoruz. Şekillendirdiğimiz ve boyadığımız camları üst üste koyarak 800 derece sıcaklığa sahip fırınlarda pişiriyoruz. Bu işlemin ardından camlar eriyerek birbirleriyle kaynaşıyorlar. Togg bibloları da aynı şekilde yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Cam sanatçısı Taha Yoldaş da yaptığı işten gurur duyduğunu belirtti.

Togg'un lansmanındaki "Anadolu" rengini imal ettiklerini dile getiren Yoldaş, gelen siparişler doğrultusunda "Gemlik" ve "Pamukkale" renklerinde biblolar üreteceklerini ifade etti.

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