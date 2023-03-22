Eskişehir'de Sakarya Nehri'nin doğduğu bölge, su altından görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de Sakarya Nehri'nin doğduğu bölge, su altından görüntülendi

AA

Eskişehir'de Sakarya Nehri'nin doğduğu bölge, su altından görüntülendi

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Sakarya Nehri'nin doğduğu Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı, su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

Sakarya Nehri'nin Sakarya'nın Karasu ilçesinden Karadeniz'e döküldüğü yere kadarki 824 kilometrelik macerasının başladığı yer olan Sakaryabaşı, 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak ilan edildi.

Fırat ve Kızılırmak'tan sonra Türkiye'nin en uzun üçüncü akarsuyu Sakarya Nehri'nin doğduğu yer olan Sakaryabaşı, billur ve turkuaz rengiyle bölgeye gelenleri güzelliğine hayran bırakıyor.

Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, her mevsim 18 ila 22 derece olan su sıcaklığı ile bozkırda bir dalış noktası oluşmasına imkan sağlayan bölgenin güzelliğini ve su altındaki hayatı görüntüledi.

Ceylan, AA muhabirine, Sakarya Nehri'nin çıkış noktasının berraklığıyla adeta göz kamaştırdığını belirterek, söz konusu yere olan ilginin artmasıyla Çifteler Belediyesinin, Sakaryabaşı'nda tam donanımlı ve uluslararası standartlı yetkili bir dalış merkezini konuşlandırdığını ifade etti.

Eskişehir Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz'ün de deneyimli bir dalışsever olduğunu ve bölgede dalış turizminin artırılmasına katkı sağladığını dile getiren Ceylan, "Çifteler Kaymakamlığı da belediyenin üstlenimindeki bu önemli faaliyete destek sağlamaktadır. Çifteler İlçe Belediye Başkanı Kadir Bıyık ve ekibini bu örnek faaliyetinden dolayı ayrıca kutlamak isterim." diye konuştu.

Ceylan, Derya Ateş Dalış Merkezi'nin hem rehberi hem de eğitmeni olarak gelen lisanslı dalışseverlere rehberlik yapmasının yanında, dalış eğitimi almak isteyenlere de eğitim imkanı sunduğunu bildirdi.

- "Balıkların, sazlıkların arasında süzülerek kadrajımıza girmeleri harikaydı"

Sakarya Nehri'nin doğduğu yerde iki ana noktadaki su çıkışının yanı sıra alanın her tarafında irili ufaklı su çıkışlarının gözlendiğini aktaran Ceylan, şunları kaydetti:

"Berrak, turkuaz mavisi bu havzadaki dalışımızın başında derinlerden gelen bir yayın balığının 'merhaba' der gibi objektifimize takılması, günümüzün şanslı geçeceğinin habercisiydi. Nil Tilapyası olarak bilinen balıkların sazlıkların arasında süzülerek kadrajımıza girmeleri harika bir andı. Akvaryumlardaki jilet balıklarının akrabaları olduğunu tahmin ettiğimiz bu balıkların aynı alanda faaliyet gösteren Ankara Üniversitesi Sakaryabaşı Balık Üretim ve Araştırma İstasyonundan havzaya geçtiği, bilim insanlarınca ifade edilmektedir. Karidesler, irili ufaklı sazan balıkları, yengeçler ile sağlıklı ve muhteşem bir ekosistemi bozkırın ortasında su altından görüntülemek büyük bir ayrıcalık. Karadenize Sarmat Denizi'nden miras Mersin balıklarının da Ankara Üniversitesi tarafından bölgede yetiştiriciliği yapılmaktadır. Gelmişken onlardan da görüntü almayı ihmal etmedik. Çifteler Belediyesi Dalış Merkezi’nin Ankara'dan 2 saat mesafede olması elbette ki büyük bir avantaj."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir, Kütahya ve Çanakkale'de "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" oluşturuldu
YEREL HABERLER Eskişehir, Kütahya ve Çanakkale'de "6 Şubat Deprem ...
Eskişehir'de '6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı' oluşturuldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de '6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı' ...
Togg'un ön siparişe açılması Eskişehir'de biblo üreten cam sanatçılarının işlerini artırdı
YEREL HABERLER Togg'un ön siparişe açılması Eskişehir'de biblo ...
AK Parti'de Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin yeni başkanları atandı
YEREL HABERLER AK Parti'de Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin yeni ...
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aydın Ünlüce hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aydın ...
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi senfoni orkestrasından depremzedeler yararına konser
YEREL HABERLER Eskişehir Büyükşehir Belediyesi senfoni ...
Eskişehir'de "Hentbol İle +1 Projesi"nin tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de "Hentbol İle +1 Projesi"nin tanıtımı ...
Eskişehir'de hırsızlık eşyalarını satın alan şüpheli yakaladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de hırsızlık eşyalarını satın alan şüpheli ...
Gökbey´in insanlı uçuş için tasarlanan 2 motoru olgunlaşma testlerini başarıyla geçti
YEREL HABERLER Gökbey´in insanlı uçuş için tasarlanan 2 motoru ...
Dört şehirdeki kızıl geyik av ihalesi, mahkeme kararıyla iptal edildi
YEREL HABERLER Dört şehirdeki kızıl geyik av ihalesi, mahkeme ...
Eşini bıçaklayan sanıkla onu engellemek isteyen gencin yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Eşini bıçaklayan sanıkla onu engellemek isteyen ...
Savcı, eşini ve kızını bıçaklayan Afgan Ahmadi için 22 yıla kadar hapis istedi
YEREL HABERLER Savcı, eşini ve kızını bıçaklayan Afgan Ahmadi için ...
Milli Muharip Uçak için yerli motor üretiminin önünü açacak TEI-TF6000 bu yıl çalıştırılacak
YEREL HABERLER Milli Muharip Uçak için yerli motor üretiminin önünü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.