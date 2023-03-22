Eskişehir'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Mustafa Kemal Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bir itfaiye erinin hafif şekilde yaralandığı yangına müdahale sırasında, bazı vatandaşların yan binanın altındaki ATM'den para çekmesi kameralara yansıdı.

Yangına müdahale etmek için binanın üçüncü katındaki eve giren bir itfaiye eri ise mahsur kalan güvercini kurtararak gökyüzüne saldı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın hasara yol açtı.

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