Eskişehir'de hırsızlık zanlıları uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Ayvalı Mahallesi yakınlarında durumundan şüphelendiği bir motosikleti takibe aldı.

Çalıntı olduğu tespit edilen motosiklette bulunan M.G. ile B.K.C, kısa süreli kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

Şüphelilerden, B.K.C'nin yapılan üst aramasında uyuşturucu kullanma aparatı ile 8 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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