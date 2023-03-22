Eskişehir'de hayata geçirilen projeyle işin erbapları yetiştirilecek

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de mesleki eğitim ve istihdamı geliştirmeye yönelik hazırlanan "İşin Erbapları Projesi Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Okulların Niteliğinin Arttırılması ve İstihdamı" projesinin tanıtım ve protokol imza töreni düzenlendi.

Eskişehir Valiliği himayelerinde, Eskişehir Sanayi Odası (ESO), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından hayata geçirilen projenin ESO Binası'nda tanıtım toplantısı yapıldı.

Törende bir konuşma yapan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, mesleki okulların niteliğinin artırılması hususunda çok değerli olan projenin şehre hayırlı olmasını diledi.

Ayyıldız, çalışma hayatında sanayinin ana dinamiğini oluşturan nitelikli personellerin yetişmesi ve istihdamın artırılması ile çeşitli sektörleri yönetecek olan projede emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise projenin paydaşları arasında yer alan okullar ve öğretmenlerle yoğun çalışmalar gerçekleştirileceğini ifade ederek, şöyle dedi:



"İşin erbaplarını yetirmek istiyoruz. İşini iyi bilen, işin ustası sanayicilerimizin yönlendirmeleriyle bu sefer makine değil işgücü üretilecek. Eskişehirli sanayicilerimizi, makineleri üretirken ithalat ihracat yaparken bir yandan da geleceğin Türkiye'sini yönetecek olan insan kaynağına dokunmaları onlara erbaplık etmeleri ve onlara ahlaklı mesleğinde yetkin Türkiye'deki bütün üretime katkı sağlayacak, özgüvenli bireyler yetiştireceğine inanıyorum."



​​​​​​​ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş da Eskişehir'deki gençlerin mesleksizlik sorunu ile istihdam ihtiyaçlarını hep konuştuklarını belirterek, "ESO Akademi'den sonra bugün somut bir çalışmayı daha ortaya koyuyoruz. Eskişehir sanayisinin ihtiyacı olan sektörlerde uygun insan profilinin yetiştirilmesi bizim için çok önemli. Hepimiz açısından geleceğimizin güvencesi ve teminatı olan gençlerin mesleki eğitime kavuşması meslek hayatına kavuşturulması ve teknik değerleri olan insanlar yetiştirmek bizim en temel sorumluluğumuz. Sanayicilerimize çok iş düşüyor. Bu anlamda Eskişehir'de yine her zaman ilk olmanın gururunu yaşıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Faideci tarafından proje hakkında bilgi verildi. Ardından proje paydaşları tarafından protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Toplantıya, Tepebaşı Kaymakamı Mustafa Yılmaz, İl Göç İdaresi Müdürü Hande Tuzkan Yeşilyurt, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanayiciler ve okul müdürleri katıldı.

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