Eskişehir'den 120 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'den umreye gidecek kafile, dualarla kutsal topraklara gönderildi.

Umreye gidecek 120 kişilik kafile için İlahiyat Camisi önünde tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ile ilahiler okunmasının ardından 120 kişi, dualarla kutsal topraklara hareket etti. Umreye gidenlerin yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Kafile, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü yurda dönüş yapacak.

İl Müftüsü Bekir Gerek, AA muhabirine, umre yapmak üzere bir kafileyi kutsal topraklara uğurladıklarını söyledi.

Eskişehir'de bugüne dek 1260 kayıt aldıklarını belirten Gerek, "Bu yüksek bir rakam. İnsanımızın maneviyata yönelmesi, umre yapma ve bu ibadeti yerine getirme konusunda büyük bir arzusu var. Umre, gönülleri imar eden bir ibadettir. Maneviyatı yüksek bir ibadettir. İnsanımız böyle bir ibadet yapmak, huzur bulmak arzu ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın da ibadetlerin doğru yapılması gibi bir görevi var. Hamdolsun Eskişehir olarak halkımız bu konuda istekli. Biz de müftülük olarak elimizden gelen her türlü hizmeti sunmaktayız." diye konuştu.

Umreye gidenler ve onları yolcu eden yakınlarının heyecanlı olduğunu ifade eden Gerek, "Rabbim umrelerini kabul etsin. Sağ salim gidip dönmeyi nasip etsin. Şimdiden bu vesileyle yarın idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif ayımızı tebrik ediyorum. Bu ayın feyzinden, bereketinden istifade etmeyi Rabbim cümlemize lütfeylesin." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.