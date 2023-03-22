AK Parti İl Başkanı Reyhan: "2023 seçimlerine en iyi şekilde hazırlanıyoruz"

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine en iyi şekilde hazırlandıklarını bildirdi.



Reyhan, yaptığı yazılı açıklamada, tüm milletvekili aday adaylarının partiye değer kattığını belirterek, demokrasi şölenine katkı sağladığını kaydetti.

"AK Parti olarak 2023 seçimlerine en iyi şekilde hazırlanıyoruz." ifadesini kullanan Reyhan, şunları aktardı:



"Eskişehir'den milletvekili olmak isteyen arkadaşlarımızın hepsi nitelikli ve donanımlı kişilerdir. Aday belirleme sürecinde genel merkezimizin takdirine sunacağımız isimleri belirlemek için teşkilatımızla birlikte istişarelerde bulunacağız. Bu bağlamda, önümüzdeki günlerde dijital şekilde geniş kapsamlı bir temayül yoklaması gerçekleştireceğiz. Hedefimiz, Eskişehir'de genel seçimlerde gösterdiğimiz başarının üstüne koyarak AK Parti'yi yeniden birinci parti yapmaktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam."



Eskişehir'de, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için 37 kişinin başvuruda bulunduğu bildirildi.



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