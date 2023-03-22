Dünya mirası Sivrihisar Ulu Cami'de ilk teravih namazı kılındı

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ESKİŞEHİR (AA) - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Anadolu'nun en büyük ahşap direkli ibadethanelerinden Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki 8 asırlık Ulu Cami'de, ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad zamanında 1232 yılında Emir Cemaleddin Ali Bey tarafından inşa ettirilen ve 1274'te 3. Gıyaseddin Keyhüsrev'in vekili Abdullah oğlu Eminüddin Mikail Bey'in yaptırdığı onarımla bugünkü görünümüne kavuşan camide ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak isteyenler bir araya geldi.

Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak, yatsı namazı öncesi AA muhabirine, caminin yaklaşık 800 yıllık bir eser olduğunu söyledi.

Caminin tarihi kadar manevi anlamda da kıymetli olduğunu vurgulayan Budak, "Malumunuz Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Aziz Mahmut Hüdayi ve İstanbul'un ilk kadısı Hızır Çelebi buralarda yetişmiş. Bu ulema yaşadığı devirde bu cami mevcuttu. Bu caminin minberinde, mihrabında, kürsüsünde muhakkak görev yaptılar. İslami anlattılar, tebliğ ettiler. Bu anlamda da manevi değeri üst seviyede bir camimizdir. Her yıl Ramazan aylarını dolu dolu geçiriyoruz." diye konuştu.

Caminin yılın her döneminde ziyaretçilerin ilgi odağı olduğuna dikkati çeken Budak, "Burası 1500 metrekare üzerine inşa edilmiş. 2 bin 500 cemaat kapasiteli bir camimiz. Yüzyıllardan beri İslam'ın ezanını minareden nidalandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2016'da eklenen, çatısını 67 ahşap direğin taşıdığı ve mihraba paralel dikdörtgen planlı üç kapısının bulunduğu 791 yıllık camiye gelenler yatsı namazını kıldı.

Vatandaşlar daha sonra ramazanın ilk teravih namazı için saf tuttu. Namazın ardından dua edildi.

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