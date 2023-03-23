Eskişehir'de 6 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 6 ayrı hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturdu.

Ekipler, bu çerçevede merkez Tepebaşı ilçesinde meydana gelen 6 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi S.K'yi saklandığı evde yakaladı.

Şüpheliye ait ev ve eklentilerindeki aramada, 4 dizüstü bilgisayar, 4 bin 750 lira, cep telefonu, tablet ile müzik çalar ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen S.K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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