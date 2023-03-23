Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulunun mart ayı toplantısı Eskişehir 2 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurumunda yapıldı.

Toplantıda, eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin talepleri görüşüldü. Ayrıca Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Ulusal Ajans'a sunulan, madde bağımlılığı rehabilitasyonuyla ilgili "Koçluk ve Mentorluk" Erasmus+ projesi ile yükümlülerin temel dijital becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili "Yükümlülerin Dijital Adaptasyonu" Erasmus+ projesi hakkında bilgi verildi.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında, yükümlülerin iyileştirilmesi amacıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde sanat ve meslek atölyeleri oluşturabilmek için Bilecik, Eskişehir, Bursa Kalkınma Ajansına (BEBKA) ön değerlendirme için sunulan projeye yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantının ardından Orman Haftası dolayısıyla Adalet Ormanı'na çam fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikim etkinliğine Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yunus Abdullah Tokgöz, Cumhuriyet Savcısı Murat Ağaoğlu, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Öztaylan, Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri, Koruma Kurulu üyeleri, Eskişehir Adliyesi çalışanları ve infaz koruma memurları katıldı.

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