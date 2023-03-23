Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarında bulunan bir iş yerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Nuri Çardak ile Ergün Abaklı, silahla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralanan iki kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir ve Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis silahlı kavga olayına karıştığı iddia edilen bir kişi suç aleti tabancayla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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