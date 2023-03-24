Eskişehir'de aranan 128 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 128 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonlarda yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 2-22 mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, "dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten öldürme, gasp, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan aranan 128 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 48'i emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



Diğer şüpheliler ise haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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