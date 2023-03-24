Eskişehir'de asayiş

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 6 ayrı hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timi (JASAT) ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Eğriöz ve Uludere mahallelerinde 6 bağ evi ve iş yerinden hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturdu.

Ekipler, bu çerçevede hırsızlık olaylarının şüphelileri U.K, C.A, V.G, Ö.D. ile G.Y'yi saklandıkları evlere düzenlenen operasyonda yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalar ele geçirildi.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.





- Hırsızlık şüphelisi 3 kişi özel ekip yakaladı

Eskişehir'de, 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturdu.

Ekipler, merkez Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri D.Ü, H.M. ile V.Ş'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.





- Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Boyacıoğlu Mahallesi'nde yaşayan M.M'nin kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak elektronik sigaraları sattığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, M.M'nin kullandığı otomobili mahalle girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 106 bandrolsüz ve hologramsız elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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