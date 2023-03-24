Eskişehir'de ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki camilerde, ramazan ayının ilk cuma namazında yoğunluk yaşandı.

Kentteki camilerde verilen vaaz ve okunan hutbelerde, ramazan ayının ve orucun faziletlerinden bahsedildi, yardımlaşmanın önemine değinildi.

Eskişehir'de ramazanın ilk cuma namazı yoğunluğunun yaşandığı camilerde ve açık alanlarında saf tutan cemaat, namaz kılıp dua etti.

Hacı Hulusi Doğruyol Camisinde de cuma namazı yoğunluğu oluştu.

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