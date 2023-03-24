AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Avcı ve Günay'dan İl Başkanı Reyhan'a ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay'ın, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına atanan Süleyman Reyhan'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Günay'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, Avcı ve Günay'ın daha önceden de il başkanlığı yapmış olan Reyhan'ı tebrik ettiği belirtildi.

Avcı ve Günay'ın ziyarette, Reyhan'ın geçmiş dönemdeki tecrübeleri ile Eskişehir teşkilatı için çok büyük bir kazanım olduğu yönündeki görüşlerini dile getirdikleri kaydedildi.

Açıklamada, ziyarette Türkiye Yüzyılı'nda atılacak tüm adımlar noktasında il başkanlığının öncülüğündeki çalışmaların çok kıymetli ve önem taşıdığına dikkat çekilerek, "Avcı ve Günay yeni atanan Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın ile Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer'e de hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.