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Eskişehir'de üreticilere 36 milyon 170 bin lira destekleme ödemesi yapıldı

AA

Eskişehir'de üreticilere 36 milyon 170 bin lira destekleme ödemesi yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, üreticilere 36 milyon 170 bin 20 lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.

Gümüş, yaptığı yazılı açıklamada, "Anaç Koyun Keçi Desteği" kapsamında 4 bin 217 yetiştiriciye 27 milyon 96 bin 750 lira, "Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği"nde 1 bin 454 yetiştiriciye 8 milyon 220 bin 800 lira, "Tiftik Desteği"nde 29 yetiştiriciye 18 bin 700 lira, "Arılı Kovan Desteği"nde 318 işletmeye 608 bin 170 lira ve "Hastalıktan Ari İşletme Desteği"nde 7 işletmeye 225 bin 600 liralık ödemeleri üreticilerin hesaplarına aktardıklarını duyurdu.

Ender Muhammed Gümüş, toplam 36 milyon 170 bin 20 liralık ödemelerin üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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