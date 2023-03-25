Eskişehir'de üreticilere 36 milyon 170 bin lira destekleme ödemesi yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, üreticilere 36 milyon 170 bin 20 lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.
Gümüş, yaptığı yazılı açıklamada, "Anaç Koyun Keçi Desteği" kapsamında 4 bin 217 yetiştiriciye 27 milyon 96 bin 750 lira, "Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği"nde 1 bin 454 yetiştiriciye 8 milyon 220 bin 800 lira, "Tiftik Desteği"nde 29 yetiştiriciye 18 bin 700 lira, "Arılı Kovan Desteği"nde 318 işletmeye 608 bin 170 lira ve "Hastalıktan Ari İşletme Desteği"nde 7 işletmeye 225 bin 600 liralık ödemeleri üreticilerin hesaplarına aktardıklarını duyurdu.
Ender Muhammed Gümüş, toplam 36 milyon 170 bin 20 liralık ödemelerin üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.