Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te AK Parti'nin temayül yoklaması yapılıyor

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti'nin Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik teşkilatlarında, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday belirleme işleminin ilk ayağı olan teşkilat temayül yoklamaları elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.

Eskişehir'de teşkilat üyeleri, Gökmeydan Spor Salonu'nda 37 milletvekili aday adayından tercihlerini işaretleyerek oylarını kullanıyor.

Temayül yoklamasına katılan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, AA muhabirine, istişareye önem veren bir parti olduklarını söyledi.

Belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, ilçe yönetim kurulu ve mahalle başkanlarının da aralarına olduğu 1300'ü aşkın partilinin, milletvekili aday adaylarıyla ilgili tercihlerini yapacağını belirten Reyhan, şöyle konuştu:

"Oy kullanacak parti mensuplarına bir kart veriyoruz. Kartla bilgisayar açılıyor ve 37 aday adayını fotoğrafları ve isimleriyle görüyorlar. Burada özgürce Eskişehir'de milletvekili görmek istedikleri isimlere oy vererek iradelerini kullanıyorlar. Tabii ki AK Parti'de temayül yoklaması, milletvekili adaylarını belirlemek için tek kriter değil, kriterlerden sadece biri. Sonuçlar, Genel Merkezimizin Seçim Değerlendirme Komisyonunca görülüyor. Farklı değerlendirme kriterleri de var. Onlarla birlikte bir kanaat oluşacak. İnşallah bunun sonucunda adaylarımız Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimi içinde belirlenmiş olacak."

- Balıkesir

Balıkesir'de teşkilat mensupları, 80 milletvekili aday adayından tercihlerini belirtmek üzere Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki temayül yoklamasına katılıyor.

Temayül yoklamasında yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları ile mahalle temsilcileri elektronik ortamda tercihlerini yapıyor.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, temayül yoklaması hakkında bilgi vererek, tüm aday adaylarına başarılar diledi.

Teşkilat temayül yoklamasına katılanlar, aday adayları arasından 9 tercihte bulunabiliyor.

- Bilecik

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasındaki temayül yoklaması, Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Düzce Milletvekili Fahri Çakır ve MKYK üyesi Orhan Miroğlu'nun sorumluluğunda başladı.

Elektronik ortamda yapılan oylamada, her bir teşkilat üyesi 7 aday adayından 2'sini tercih edebiliyor.

Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sonuçlar genel merkezin sistemine aktarılacak.

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