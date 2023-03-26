Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Beylikova İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında ilçedeki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheliler Y.A, U.Ö, V.Ç, F.A. ile O.Y'yi saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, metamfetamin, kenevir tohumu, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği düşünülen 3.270 lira ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.