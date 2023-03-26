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Rekortmen atlet Ayça Fidanoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları hedefine koşar adım yaklaşıyor

AA

Rekortmen atlet Ayça Fidanoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları hedefine koşar adım yaklaşıyor

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Bursa ve İstanbul'da düzenlenen salon atletizm şampiyonalarında 800 ve 1500 metrede 18 yaş altı Türkiye rekorlarını kıran Ayça Fidanoğlu, gelecek yıl Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak olimpiyatlara katılarak final yarışında koşmayı hedefliyor.

Türkiye Atletizm Federasyonunun olimpik kadrosunda yer alan Özel Şehir Koleji 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ayça Fidanoğlu için 2023 yılı rekorlarla başladı.

İtalya'da yapılan 28. Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nda yer alan Ayça, 7'nciliği elde ettikten sonra ocak ayında Bursa'da düzenlenen Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçme Yarışmaları'na katıldı. Genç sporcu, 1500 metre yarışında 4.26.69, 800 metrede de 2.09.72'lik derecesiyle 18 yaş altı Türkiye salon rekorlarını kırdı.

Şubat ayında Bursa'da gerçekleştirilen Olimpik Deneme Yarışmaları'na da katılan Ayça, büyükler kategorisinde mücadele ettiği 1500 metre yarışında 4.22.46 koşarak kendisine ait 18 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi. Genç sporcu, aynı organizasyonda 800 metre müsabakasında 2.09.42'lik derecesiyle kendine ait 18 yaş altı Türkiye rekorunu 30 salise öne çekti.

Ayça Fidanoğlu, bu ay İstanbul'da düzenlenen Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda 800 metrede mücadele etti ve 2.06.68'lik süresiyle yeni 18 yaş altı rekoruna imza attı. Milli atlet, 1500 metrede de ipi en önde göğüsledi.

800 ve 1500 metrede 18 yaş altı Türkiye rekorlarını elinde bulunduran Ayça, bu yaz yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Festivali ve 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için Eskişehir'de çalışmalarını sürdürüyor.

Ayça, olimpiyat barajını geçerek 2024 Paris Olimpiyatları'na katılıp final yarışında koşma hedefiyle antrenörü Bülent Uzun'la her gün toplam beşer saat süren çift antrenman yapıyor.


- "Rekorlarımı yenilemek istiyorum"


ENKA Kulübü sporcusu Ayça Fidanoğlu, AA muhabirine, 2022 yılının sonlarında katıldığı Avrupa Kros Şampiyonası'nda gençler kategorisinde 7'nci olduğunu belirterek, bu yıl aynı yarışta madalya almayı hedeflediğini söyledi.

Bu yılın kendisi için iyi başladığını anlatan Ayça, şöyle konuştu:

"Bursa'da düzenlenen Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçme Yarışmaları'nın ilk gününde 1500 metrenin, ikinci gününde ise 800 metrenin Türkiye 18 yaş altı rekorlarını kırdım. Bir hafta sonra da kırdığım rekorları geliştirdim. Geçen hafta da Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre rekorumu yeniden geliştirdim. Bu yıl Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ne katılacağım. Onun bir hafta sonrasında da 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası var. Bu iki yarışmada da altın madalyayı kazanmayı hedefliyorum. Kendimi geliştirmek için piste çıkıyorum. Böylece rekorlar da geliyor. Arkadaşlarım beni tebrik ediyor. Dedem evde 'Rekortmen kızım' diye sesleniyor. Rekorlarımı yenilemek istiyorum. 2024 Paris Olimpiyatları'na katılıp final yarışında koşmayı hedefliyorum."

Ayça, Eskişehir'de yoğun süren hazırlıklarının ardından yüksek irtifa antrenmanları için Türkiye Atletizm Federasyonunun önereceği bölgelerde çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.


- Avrupa Kros Şampiyonası gelecek yıl Antalya'da


Milli takım antrenörü Bülent Uzun ise sporcusunun geçen yıl İtalya'da yapılan Avrupa Kros Şampiyonası'nda kendisinde yaşça büyük atletlerle yarıştığına dikkati çekerek, Ayça'nın Türkiye adına en iyi derecelerden birine imza attığını dile getirdi.

Avrupa Kros Şampiyonası'nın bu yıl Belçika'da düzenleneceği bilgisini veren Uzun, "Brüksel'deki Avrupa Kros Şampiyonası'nda madalyayı hedefliyoruz. 2024 yılındaki Avrupa Kros Şampiyonası ise Antalya'da düzenlenecek. Ülkemizdeki yarışmada da madalya almayı bekliyoruz. Ayça şu anda 800 metrenin 18 yaş altı kategorisinde dünya lideri pozisyonunda." diye konuştu.

Uzun, 25-29 Temmuz'da Slovenya'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Festivali ve 7-10 Ağustos'ta İsrail'de gerçekleştirilecek 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'na da katılacaklarını aktardı.

Ayça ile altın madalyadan başka bir şey düşünmediklerini kaydeden Uzun, "Ayça'nın dereceleri çok iyi. Açık pist yarışlarında da hedeflerimizi tutturmak istiyoruz. Olimpiyat barajını geçmeyi amaçlıyoruz. Ayça'yı Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na yetiştireceğiz. Hem 1500 hem de 800 metrede olimpiyat görmemizi sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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