AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında yönetim kadrosu belirlendi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanlığının yeni il yönetimi belli oldu.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'na Süleyman Reyhan'ın atanmasından sonra il yönetimi belirlendi.
Reyhan başkanlığında oluşturulan yeni il yönetimi, 50 asil yönetim kurulu üyesi ile 25 yedek yönetim kurulu üyesinden oluştu.
AK Parti Eskişehir'de Süleyman Reyhan başkanlığındaki yeni İl Yürütme Kurulu'nda görev dağılımı belli oldu.
Yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluşturuldu:
Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı: Orhan Durmuş
Teşkilat Başkanı: Hasan Patel
Seçim İşleri Başkanı: Emre Karaer
Tanıtım ve Medya Başkanı: Hasan Burgaz
Dış İşler Başkanı: Gürhan Albayrak
Sosyal İşler Başkanı: Metin Tezişçi
Yerel Yönetimler Başkanı: Yılmaz Şahin
Ekonomi İşler Başkanı: Metin Çekiç
Halkla İlişkiler Başkanı: Şahin Biçerer
Mali ve İdari İşler Başkanı: Hakan Parlakgün
Ar-Ge Başkanı: Kübra Uluçınar
İnsan Hakları Başkanı: Alperen Teker
Çevre Şehir ve Kültür Başkanı: Engin Vural
İl Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Atakan Tetik
İl Sekreteri: Seval Güler