AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında yönetim kadrosu belirlendi

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanlığının yeni il yönetimi belli oldu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'na Süleyman Reyhan'ın atanmasından sonra il yönetimi belirlendi.

Reyhan başkanlığında oluşturulan yeni il yönetimi, 50 asil yönetim kurulu üyesi ile 25 yedek yönetim kurulu üyesinden oluştu.

AK Parti Eskişehir'de Süleyman Reyhan başkanlığındaki yeni İl Yürütme Kurulu'nda görev dağılımı belli oldu.

Yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluşturuldu:

Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı: Orhan Durmuş

Teşkilat Başkanı: Hasan Patel

Seçim İşleri Başkanı: Emre Karaer

Tanıtım ve Medya Başkanı: Hasan Burgaz

Dış İşler Başkanı: Gürhan Albayrak

Sosyal İşler Başkanı: Metin Tezişçi

Yerel Yönetimler Başkanı: Yılmaz Şahin

Ekonomi İşler Başkanı: Metin Çekiç

Halkla İlişkiler Başkanı: Şahin Biçerer

Mali ve İdari İşler Başkanı: Hakan Parlakgün

Ar-Ge Başkanı: Kübra Uluçınar

İnsan Hakları Başkanı: Alperen Teker

Çevre Şehir ve Kültür Başkanı: Engin Vural

İl Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Atakan Tetik

İl Sekreteri: Seval Güler

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