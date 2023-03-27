Motosikletini çalan hırsızı üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tostçuluk yapan kişiye ait motosikleti çaldığı iddia edilen zanlı, iş yeri sahibi tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Alaç Sokak'ta tostçuluk yapan Suat Aktaş, paket servisinde kullandığı motosikletinin anahtarını üzerinde bırakıp içeriye girdi.

Bir süre sonra motosikletin çalıştığını fark eden Aktaş, tanımadığı bir kişi tarafından kendisine ait motosikletin çalındığını gördü.

Aktaş, yaklaşık 200 metre kovaladığı şüpheli Arif A'yı, üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen zanlı Arif A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İşlemleri yapılan şüpheli Arif A'nın başka bir suçtan dolayı da aranmasının olduğu belirlendi, zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin motosikleti çaldığı ve Aktaş'ın şüpheliyi yakaladığı anlar, caddedeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

- "Elimdeki tostu da kafasına attım"

Suat Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerini kısa bir süre açtığını ve motosikletinin kapısından çalındığını belirterek, şunları söyledi:

"İş yerimde hazırladığım tostları, kendim motosikletimle dağıtımını yapıyorum. Motorum dükkanın önünde duruyordu. Götüreceğim paketim de hazır olmak üzereydi. Paketi alıp çabucak çıkmak için motorun anahtarını üzerinde bıraktım, içeriye girdim. Tostu paketliyordum, o sırada anahtarı motorun üzerine koyduğumu sokağın başından biri görüyor. Ben içeri girdiğim sırada koşarak geliyor. Tam motora binip çalıştırınca ben de birisi şaka yapıyor zannettim. Kafamı kapıdan uzattım, hiç tanımadığım birisini gördüm. O da beni görür görmez hemen gaza bastı, ben de motorun arkasındaki çantanın lastiklerinden tuttum. O sırada tost da elimde kalmıştı. Tostla birlikte lastikleri çekerek arkasından koştum. Dengesini kaybettirmeye çalıştım. Elimdeki tostu da kafasına attım. Sokağın sonuna doğru lastiğin biri koptu. Tuttuğum lastiği bırakmadığım için yerde biraz sürükledikten sonra o da dengesini kaybetti, motorla birlikte caddeye doğru yere düştü. Daha sonra kaçmasın diye ben de üstüne atladım, polislerin gelmesini bekledim."

- "Onu dövüyorum zannettiler, gelip tepki gösterdiler"

Olay sırasında bazı vatandaşların kendisine tepki gösterdiğini anlatan Aktaş, "Zor zapt ettim. Kaçmaya çalışınca bayağı boğuştuk. En son cüzdanı yere düşürünce onu aldım. Esnaf ve kurye arkadaşların çoğu ile de tanışıyoruz. Onlar da geldi ve köşeye sıkıştırdık, polisin gelmesini bekledik. Yoksa yine de kaçabilirdi. Üzerine ilk atladığımda onu dövüyorum zannettiler, gelip tepki gösterdiler. Ama sonrasında ben, 'hırsız, motorumu çalıyor' dediğimde hemen onlar da polise ihbar etti. Sonra polis geldi, gözaltına aldı." diye konuştu.

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