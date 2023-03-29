Eskişehir'de hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi öldü

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Berkay E. idaresindeki 26 AAF 516 plakalı hafif ticari araç, Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı 71 Evler tramvay durağından yolun karşısına geçmeye çalışan Kader Yürük'e (17) çarptı.

Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 12. sınıf öğrencisi Yürük, kazada ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından durakta bekleyen bazı kişiler, Yürük'e çarpan araca zarar verdi.

Gözaltına alınan sürücü Berkay E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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