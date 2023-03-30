Eskişehir'in karlı manzaraları dronla görüntülendi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hava sıcaklığının düşmesinin ardından yağan kar, kent merkezinde beyaz örtü oluşturdu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü şehir merkezi ile kırsal mahallelerde, dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar, gece de sürdü.

Güneşin yüzünü gösterdiği sabah saatlerinde bazı kişiler, kentin içinden geçen Porsuk Çayı çevresi ile cadde ve sokaklarda oluşan beyaz örtüyü cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kimi cadde ve sokaklarda, buzlanma nedeniyle araçlar ve yayalar ilerlemekte zorlandı.

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki "Don Kişot" temalı Şelale Park'ta da güzel manzaralar kaydedildi.

Kent merkezinin karlı manzaraları dron görüntülerine de yansıdı.

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