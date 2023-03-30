Eskişehir'de ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor

ESKİŞEHİR (AA) - İhtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını karşılayan Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Vakfı, yardım çalışmalarına devam ediyor.

Umut Kervanı Eskişehir Temsilciliği, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulundu.

Vakfın Eskişehir Temsilcisi İdris Aras, yaptığı açıklamada, Umut Kervanı olarak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından afet bölgelerinde canla başla çalıştıklarını bildirdi.

Hayırseverlerin kendilerine ulaştırdıkları malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırma konusunda büyük gayret sarf ettiklerini belirten Aras, "İlimize gelen depremzede vatandaşlara ev ayarlamadan tutun eşya yardımına kadar ihtiyaçları gidermede birçok çalışma gerçekleştirdik. Şu anda da ramazan ayı çalışmalarını sürdürüyoruz. Hem ilimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere hem de ilimizde misafir ettiğimiz depremzede ailelerimize gıda ve kırmızı et yardımında bulunuyoruz. Bu faaliyetlerin devam etmesi için tüm hayırseverlerimizi yardıma davet ediyorum. Allah hayırsever vatandaşlarımızdan razı olsun." ifadelerini kullandı.

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