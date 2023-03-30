TÜKDES'ten elektrik ve doğal gaz indiriminin mal ve hizmetlere yansıtılması talebi

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ESKİŞEHİR (AA) - Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayından itibaren elektrik ve doğal gaz tarifelerinde indirim yapılacağı açıklamasının ardından söz konusu fiyat düşüşünün mal ve hizmetlere yansıtılması gerektiğini belirtti.

Bakal, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, nisan ayından itibaren elektrikte tüm abone gruplarında yüzde 15, sanayicilerin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğal gaz tarifesinde yüzde 20 indirim yapılacağını duyurduğunu hatırlattı.

Bu indirimi önemli ve anlamlı bulduklarını belirterek teşekkür eden Bakal, "Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yapılacak indirim domino etkisiyle tüm mal ve hizmetlere yansımalıdır. 'Elektrik ve doğal gaz fiyatları yüksek' diye mal ve hizmetlerine zam yapanlar indirimi fiyatlarına yansıtmalıdır. İndirimli mal ve hizmet fiyatlarını ivedilikle açıklamalıdır. Maliyetler düştü şimdi indirim zamanı." ifadesini kullandı.

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