Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasını araç kamerası görüntüledi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki kamyonet ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 43 AEF 877 plakalı kamyonet, Eskişehir-Bursa kara yolu Gündoğdu Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak aynı şeritte giden başka bir kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan bu kamyonet ise iki otomobile çarparak durabildi.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zeminin kaygan olduğu yolda yaşanan kazada, 43 AEF 877 plakalı kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Hafif yaralanan sürücüye, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.



Olay, kazaya karışan araçların arkasında seyreden başka bir aracın yol kamerası tarafından görüntülendi.

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